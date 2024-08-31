Özgür Özel, AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu yaptı

93. İzmir Enternasyonal Fuarı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı. Törene sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve önceki gece serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu da katıldı. Özel, genç kadına övgü yağdırdı.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde 93'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ÖZEL DİLRUBA'YA ÖVGÜLER DİZDİ

İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler sonrasında tutuklanan ve ardından dün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu da etkinlikte yer aldı. Kayserilioğlu'nun iadeiziyarette bulunduğunu aktaran Özel, "Dilruba İzmir'de mikrofona birkaç cümle söyledi. Cezaevinde ziyaret ettik, o zaten özeleştirisini yapmış. Biz cezaevine gidip kapının önünde çıkıp şunu da yapacağız, yakacağız demek yerine hakkı teslim edip, haksızlığa itiraz ettik. Cezaevinde bir davet yaparsanız kısa sürede karşılığını bulur. Dilruba kardeşimi ziyaret ettim ve 'sen buradan çıkacaksın. Ben seni kapıda konuşma yapıp bir yere davet edeceğim ve benim misafirim olacaksın' dedim. 'Ümit ederim öyle olur' dedi. Ben çıktım ve dediğimi yaptım. Dilruba ile vedalaşırken ona 'burada racondur, ziyarete gelene iadeyi ziyarete gitmen lazım' dedim. İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor" dedi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

"Suavi'ye konser iptal ettirdiler, Çine'ye gittik. Amasya'daydık, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile konuştuk. 'Dumlupınar'da konuşturmayız' dediler" diyen Özel, şunları söyledi: "Artık bıçak kemiğe dayandı. Türkiye'nin birinci partisi Türkiye'yi kucaklıyor. Tüm CHP'li belediyenin sahneleri tüm sanatçıları açıktır. Yolun sonu gözüküyor. O törene Devlet Bey geliyorsa o da konuşacak, Recep Tayyip Erdoğan geliyorsa o da konuşacak. Kimseden mikrofon kaçırmayacağız, biz özgürlükler partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz."