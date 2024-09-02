Kayıp Narin, Dilruba ve teğmenler ! Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günlerdir aranan kayıp Narin Duran için soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirterek, DNA uyuşması sonucu Narin'in amcasının tutuklandığını aktardı. Bakan Tunç, sokak röportajında AK Parti seçmenine yönelik hakaretlerde bulunan ve tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP'de ağırlanmasını 'büyük talihsizlik' olarak nitelerken, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananlara ilişkin ise "Asıl olan kanundaki yemindir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin "Narin'in kaybolması bizi derinden sarstı. 15 gündür hala bulunamadı. Devletin tüm imkanları seferber oldular. Her yeri arıyorlar ama bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı alındı. Çünkü televizyonlar oradan canlı yayın yapıyordu. Soruşturumanın selameti açısından yayın yasağı alındı. Adli Tıp'ın bir takım tespitleri var. Amcasının aracındaki DNA uyuştu ve kuvvetli bir şüphe, bu yüzden tutuklama gerçekleşti. Hep beraber soruşturmayı bekleyeceğiz asıl temennimiz Narin kızımızın sağ salim bulunması" açıklamasında bulundu.



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Adalet Bakanı Tunç: Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza yapılan hareket kabul edilemez. O konuda soruşturma devam ediyor. Orada korna çalma tartışması fiili bir harekete neden oldu ve Yargıtay Savcımız yaralandı. Saldıran iki kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"CHP İÇİN BÜYÜK TALİHSİZLİK"

Sokak röportajında AK Parti seçmenine yönelik hakaretlerde bulunan ve tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP'de ağırlanmasına dikkat çeken Bakan Tunç "Yargı süreci devan ediyor. Burada sosyal medya aracılığıyla yayılan bir sokak röportajı var. Sokak röportajı Türkiye'de yasak değil. Düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasa'da sınırları var. Dolayısıyla burada millete yönelik bir hakaret söz konusu. devamında daha da farklı şeyler söylüyor. Savcılarımızın 'halkı kin ve düşmanlığına sevki' hususunda tespitleri oldu. Sosyal medya özgürlük alanı ama sanalda da gerçekte de bu tür şeyler suç teşkil eder. Dolayısıyla Özgür Özel'in onu yanına oturtması, baş tacı etmesi, milletin yüzde 52 oyuyla seçilen cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez bir kişiyi yanına oturtması büyük talihsizlik. Bu milletimizi rahatsız eder, millete geri zekalı diyeni bugün böyle ağırlarsan yarın milletvekili de yaparsın. Bu kamuoyu düzenin ihlali" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ortaya çıkan görüntülere ilişkin konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Kanunlarımız var. Orada önemli olan kanundaki yemin onu da cumhurbaşkanımızın önünde yaptılar. Disiplinlik bir durum varsa bununla ilgilenecek olan ilgili kurumdur" sözlerini kullandı.