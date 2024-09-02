Cem Küçük'ten CHP'ye Dilruba tepkisi: "Bir tane muhalif yazar çıkıp da itiraz etmedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Gazeteci Cem Küçük, Fatih Atik ve Murat ide CHP'ye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlaması siyaset gündeminde tepkileri beraberinde getirdi. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Fatih Atik, "Tam bir akıl tutulması" sözleriyle tepki gösterirken, Murat İde "Tam bir siyasi kaza" değerlendirmesini yaptı. Cem Küçük ise "Bir tane CHP'li yazar çıkıp da "Dilruba bu söylenir mi? demedi ya." dedi.

"TAM BİR SİYASİ KAZA"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün sunduğu programda konuyu değerlendiren gazeteci Murat İde, "Dilruba'nın dilini doğru bulmuyorum. Tutuklanmasını hiç doğru bulmuyorum. CHP lideri Özgür Özel'in Dilruba'yı protokolde oturtması ise siyasi okuma anlamında tam bir siyasi kazadır.

Bütün gerekçeleri bir kenara bırakın. İlk günden buyana Özgür Özel, AK Parti'ye oy vermiş muhafazakar kesimin gönlünü kazanmaya yönelik adımları var. Bütün bu adımlar çöpe atılmış oldu." ifadelerini kullandı.

CHP AKIL TUTULMASI YAŞIYOR

Gazeteci Fatih Atik ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kılıçdaroğlu dönemini hatırlayalım, helalleşme denildi, o dönem partinin sağa yakınlaşması eleştirildi. Özgür Özel geldi, normalleşme, değişim denildi. Dilruba, Cumhurbaşkanı ve AK Partililere yönelik hakaretleri üzerinden CHP'de kahramanlaştırıldı. AK Parti'den oy almaya çalışan CHP'nin Dilruba'yı protokolde oturtması tam bir akıl tutulması. CHP yönetimi herhalde bunu değerlendirmiştir."

CEM KÜÇÜK: "BİR TANE CHP'Lİ YAZAR ÇIKIP DA İTİRAZ ETMEDİ"

Gazeteci Cem Küçük, "Millete küfür edenleri baş köşeye oturttular. Siz bu milleti ne zaman aşağılamayı bırakacaksınız? Yerel seçimde "CHP anasının ak sütü gibi kazandı" diyoruz. Bir tane CHP'li yazar çıkıp da "Dilruba bu söylenir mi? demedi ya. Özgür Özel de onu protokole oturttu. Bu yüzde 52'ye hakarettir." diye konuştu.