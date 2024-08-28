TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumu açıklaması! Meclis tekrar toplanacak mı?

Düzenleyen: Sezer Doğru 28 Ağustos 2024 21:37 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 21:50 - Güncelleme:

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için yeniden olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin "Bana gelen bir toplantı talebi yok" açıklamasında bulundu.