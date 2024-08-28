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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumu açıklaması! Meclis tekrar toplanacak mı?

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TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;tan Can Atalay oturumu açıklaması! Meclis tekrar toplanacak mı?

Gündem Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için yeniden olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin "Bana gelen bir toplantı talebi yok" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş TBMM'de kavgalı geçen Can Atalay oturumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Atalay için yeniden olağanüstü toplanılmasına yönelik "Bana gelen bir toplantı talebi yok" dedi. 

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Düzenleyen:  - Gündem
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