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Mahmud Abbas Filistin'e gidecek mi? İsrail'in 'ret' kararına cevap verdi

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Mahmud Abbas Filistin&#039;e gidecek mi? İsrail&#039;in &#039;ret&#039; kararına cevap verdi

Dünya Haberleri

TBMM'de yaptığı konuşmada "Ya zafer ya şehadet" diyerek Filistin'e gideceğini dünyaya duyuran Mahmud Abbas'a İsrail'den 'ret' kararı geldi. Filistin cephesinden İsrail'in bu kararına sert tepki geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) dünyaya seslenmiş ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı katliamı dünyaya anlatmıştı.

"Katiller ve savaş suçluları işledikleri suçtan dolayı kurtulamayacaklar" diyen Abbas, "Gazze'de bir başka devlet kurulamaz. Ve Gazzesiz bir Filistin devleti de olamaz. Halkımız teslim olmayacaktır." diye konuşmuştu. Abbas, "İslam'ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet." diyerek Filistin'e gideceğini söylemişti.

Abbas, "Uygulanmayan 80 kararı veren BM Genel Kurulu'na da sesleniyorum; Bizler önümüzdeki Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimi de ifade etmek istiyorum. Ebedi başkentimize de gideceğim" diye de eklemişti.

İSRAİL'DEN MAHMUD ABBAS'A 'RET' KARARI

Abbas'ın dünya gündeminde de yer bulan bu sözlerinin ardından Filistin harekete geçti ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi izin izin talebinde bulundu.

Bu isteğe İsrail kanadından olumsuz cevap geldi.

Mahmud Abbas Filistin'e gidecek mi? İsrail'in 'ret' kararına cevap verdi - 1. Resim

FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Abbas'ın Gazze'ye ziyaretinin engellenmesine dair karara Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki tepki gösterdi.

Maliki, “Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok” dedi.

Bu kararın Gazze’nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu" dedi.

Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.

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