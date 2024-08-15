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Mahmud Abbas'ın TBMM'ye damga vuran konuşması dünya basınında

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Mahmud Abbas&#039;ın TBMM&#039;ye damga vuran konuşması dünya basınında

Dünya Haberleri

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın TBMM'de ayakta alkışlandığı konuşması dünya basınında geniş yer aldı. Çok sayıda basın kuruluşu, Abbas'ın "Ya zafer ya şehadet" vurgusuyla İsrail işgali altındaki Gazze'ye gideceği sözlerine dikkat çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşma dünya basınına damga vurdu.

Abbas'ın "Ya zafer ya şehadet" vurgusuyla önce Gazze'ye sonra da Kudüs'e gideceğini duyurması, uluslararası medya organlarında yankı buldu.

Mahmud Abbas'ın TBMM'ye damga vuran konuşması dünya basınında! - 1. Resim

"GAZZE'YE GİTME SÖZÜ VERDİ"

ABD'nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post gazetesi, Filistin lideri Abbas'ın Meclis konuşmasını, "Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığını söyledi" manşetiyle gündeme taşıdı.

Haberde, "İsrail-Hamas savaşının şiddetlendiği bir dönemde Gazze'ye gitme sözü verdi" ayrıntısı yer aldı.

Mahmud Abbas'ın TBMM'ye damga vuran konuşması dünya basınında! - 2. Resim

İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

Dünyanın en büyük basın kuruluşlarından İngiltere merkezli Reuters, Abbas'ın TBMM konuşmasını, İsrail'e meydan okuyarak Gazze ve Kudüs'e gideceği haberiyle duyurdu.

Reuters, "Filistin lideri Abbas, Türkiye Parlamentosu'na yaptığı açıklamada Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceğini söyledi" başlığıyla vurguladığı haberde, Abbas'ın, "İsrail Gazze işgalinden vazgeçmediği sürece çatışmaların son bulmayacağı" vurgusuna dikkat çekti.

Mahmud Abbas'ın TBMM'ye damga vuran konuşması dünya basınında! - 3. Resim

"HAYATI PAHASINA FİLİSTİN'İN YANINDA"

Katar merkezli uluslararası haber Al Jazeera, Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Meclis'te gerçekleştirdiği tarihi konuşmayı, "Türk milletvekillerine, hayatı pahasına da olsa Filistin halkının yanında duracağını söyledi" detayıyla haberleştirdi.

Abbas'ın işgal altındaki Gazze'ye gideceği detayı, haberin ana unsuru oldu.

CANLI- Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'de konuşuyor

İSRAİL BASINI GAZZE'Yİ VURGULADI

İsrail medyaları da Abbas'ın TBMM'de yer alan konuşmasını "Gazze'ye gideceği" noktasında gördü. 

The Times of Israel, Filistin liderinin Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceği noktasını manşete taşıdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı

FİLİSTİN LİDERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Filistin lideri Abbas, Meclis'te ayakta alkışlandığı konuşmasında şu sözleri söyledi:

"Sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım, bizim hayatımız, Gazze'deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. İslam'ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet."

Düzenleyen:  - Dünya
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