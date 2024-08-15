Meclis'te tarihi gün... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan dünyaya 'Gazze' mesajı

Dün akşam Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edip İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlatıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün tarihi bir günü yaşıyor. Meclis'te Filistin özel oturumu gerçekleşiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Meclis kürsüsünden dünyaya sesleniyor.

Abbas'tan önce söz alan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyor, tarihi bir olaya şahitlik yapıyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Filistin davasını dünya kamuoyuna duyuracak. Gazze'de başlayan insanlık dışı katliamların başladığı andan itibaren devlet ve millet olarak Gazze halkına karşı ortak bir duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un ardından Mahmut Abbas kürsüye geldi.

🔴Abbas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

➖Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer milletvekilleri, kardeş Türk halkı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

Mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. 1948'ten bu yana büyük felaketi yaşayan halkımın yanından geliyorum. Vatanımıza, kutsallarımıza ve değişmez milli haklarımıza sarılarak, işgalci İsrail'e karşı büyük mücadele yürütüyoruz. Bu milli mücadelemizin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi.

Tören mangasını selamlayan Erdoğan, Meclis'e girişinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi.