Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın! Fanatik Yahudiler yerlere kapandı

Düzenleyen: Sezer Doğru 13 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme:

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Gazze’de soykırım yürüten İsrail’in Mescid-i Aksa’da yönelik provokasyonları da devam ediyor. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Gücenlik Bakanı İtamar Ben-Gvi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ben-Gvir ile beraber İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi de baskına katıldı.