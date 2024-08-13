Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın! Fanatik Yahudiler yerlere kapandı
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Gazze’de soykırım yürüten İsrail’in Mescid-i Aksa’da yönelik provokasyonları da devam ediyor. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Gücenlik Bakanı İtamar Ben-Gvi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ben-Gvir ile beraber İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi de baskına katıldı.
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım yürüten İsrail, Mescid-i Aksa’da da provokasyonların devam ediyor.
İsrail Ulusal Gücenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya zorla girdiğini duyurdu.
FANATİK YAHUDİ İŞGALCİLER AVLUDA YERE KAPANDI
İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Ben-Gvir ve silahlı israil güçleri korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik Yahudi işgalciler, avluda yere kapandı.