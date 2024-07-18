İsrail'in faşist bakanı Itamar Ben Gvir'dan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in Filistin'deki askeri katliamı devam ederken, siyasetçileri de psikolojik baskıyı sürdürüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in faşist siyasetçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İslam dünyasının kutsallarından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yoğun polis korumasıyla gazeten Gvir'in Mescid-i Aksa'daki görüntüleri dünya basınında gündem oldu.

İŞGAL ALTINDAKİ MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben Gvir, Aksa'ya baskını yoğun polis koruması altında gerçekleştirdi.

Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Ben-Gvir, "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın, teslim olmadan geri getirilmesi için İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söyledi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun baskılara boyun eğmeden zafere ilerlemesi ve askeri baskıyı artırması için dua ettiğini" dile getirdi.

FİLİSTİNLİLERİN GİRİŞİNİ ENGELLEDİLER

İsrail polisi, Ben-Gvir'in baskını boyunca Mescid-i Aksa'nın kapısını kapatarak Filistinlilerin ve Müslümanların Harem- Şerif'e girişini engelledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'e baskında Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesini savunan Tapınak Hareketi'nden isimler de katıldı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor. Bakan olduktan sonra da Filistinlilere karşı şahin söylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi ve burada İsrail'in egemenlik kurması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

BU SENE 2 KERE DAHA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrailli Gvir, bu sene ocak ve mayıs aylarında Mescid-i Aksa'ya iki kez daha saldırı düzenledi. Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, “Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Bakan, göreve gelişinden bu yana ikinci kez aynı provokasyona imza attı.

RAMAZAN AYINDA FİLİSTİNLİLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİNİN YASAKLANMASINI İSTEDİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "Ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.