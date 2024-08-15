Mahmut Abbas TBMM'de konuştu; salondaki fotoğraf detayı dikkat çekti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki beklenen konuşması başladı. Dünyanın kilitlendiği toplantıda ise dikkat çeken ince detaylar yer aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Mahmud Abbas, bugün hitap etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GENEL KURUL'A GELDİ

Ankara'da yaşanan tarihe gün dünyanın gündeminde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'ye geldi. Kurtulmuş ve Abbas'la görüşen Erdoğan, locadan konuşmaları takip ediyor.

DEVLET BAHÇELİ DE ABBAS'I DİNLİYOR

Öte yandan çok sayıda milletvekilinin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Meclis'e geldi. Bahçeli vekilleriyle birlikte konuşmaları takip etti.

KURTULMUŞ HENİYYE'Yİ ANDI

Toplantı öncesi Genel Kurul'a hitap eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, İran'da suikata kurban giden Hamas lideri Heniyye'ye de rahmet dileyerek, "İsmail Heniyye tarihe geçti, rahmetle anıyoruz. Onu ve tüm şehitleri şükranla anıyoruz" dedi.

HENİYYE'NİN FOTOĞRAFI DA MECLİS'TE

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı düzenlenirken suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını salona getirildi.

AK Parti sıralarına konulan çerçeve, toplantının dikkat çeken detaylarından oldu.

FİLİSTİN-TÜRKİYE ATKISI TAKTILAR

Meclis'teki bir diğer dikkat çeken nokta ise tüm vekillerin Filistin ve Türk bayraklarının bulunduğu atkılar takması oldu. Atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan da taktı.