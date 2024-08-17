Meclis’te kan aktı! TİP’li Ahmet Şık provoke etti, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

TİP’li Ahmet Şık provoke etti, Meclis karıştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kürsüden hakaret eden Ahmet Şık’a ilk tepki Alpay Özalan’dan geldi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, kavga sebebiyle oturuma 5 defa ara verdi. Şık ve Özalan kınama cezası aldı.

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TBMM Genel Kurulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere dün olağanüstü toplanırken, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın AK Parti sıralarına yönelik hakaret içerikli sözlerinin ardından kavga çıktı.

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul’da önce toplantı yeter sayısı arandı. Sayının bulunmasının ardından Bozdağ, önergeyi okuttu. DEM Parti grubu, Bozdağ’ın oturumu yönetmesine karşı usul tartışması açmak istedi. AK Parti’nin de usul tartışması açmak istemesi üzerine kürsüye gelen Ahmet Şık, AK Parti sıralarına bakarak “Sizde hiç utanma yok, haysiyetiniz yok!” şeklinde hakaret etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık’ın hakaretlerine tepki gösterince Şık, Güler’e “Kes sesini, şerefsiz” diye karşılık verdi.

Taraflar arasında yaşanan gerginliğe diğer vekiller de katılınca Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

MECLİS’TE ‘ŞIK’ OLMAYAN SÖZLER

Verilen aranın ardından devam eden oturumda Bozdağ, milletvekillerine sükûnet ve temiz dil çağrısında bulundu. Yeniden kürsüye çıkan Şık’ın AK Parti’ye yönelik “Sizden olmayan herkese terörist dediğiniz için Can Atalay’a da terörist diyorsunuz. Bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık markasıyla devlete çöken en büyük teröristler buradakilerdir. Sizde ahlak sahip olsanız bu adam (Bekir Bozdağ) meclisi yönetemez” şeklindeki ağır sözlerinin devam etmesinin ardından Meclis’te tansiyon yeniden yükseldi.

TBMM İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Şık arasında gerginlik yaşandı. Özalan, kendisine yumruk atma girişiminde bulunan Şık’ı eliyle iterek Başkanlık Divanı merdivenlerine düşürdü. Yaşanan arbedede Şık’ın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de hafif yaralandı. Tartışma sırasında muhalefet sıralarından TBMM Başkanlık Divanına Anayasa kitapçığı da fırlatıldı.

GENEL GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

Oturuma verilen 5 aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetiminde yeniden başladı. Kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ile Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık’a kınama cezası verildi. Muhalefin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi ise oy çokluğu ile reddedildi. Haber Merkezi ANKARA