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TBMM'de Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi

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Gündem Haberleri

TBMM'de olağanüstü yapılan Can Atalay konulu toplantıda yaşanan yumruklu kavga nedeniyle TİP Milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu, yerlerde kan görüldü. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğu belirten CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek toplantıya başkanlık etme çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, tutuklu bulunan TİP İstanbul Hatay Can Atalay için olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında ise yumruklu kavga çıktı.

Meclis'teki Can Atalay konulu olağanüstü toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' ifadesiyle gerilim tırmandı.

TBMM'den Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası - 1. Resim

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Ahmet Şık'ın sarf ettiği sözlerin ardından AK Parti milletvekillerinin kürsüye doğru yürümesi üzerine Bekir Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

Şık tekrar kürsüye çıktı ancak kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

TBMM'den Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası - 2. Resim

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında fiili kavga çıktı.

İki vekilin birbirlerini boğazladığı görüntülere şahit olunan kavgada yumruklar havada uçuştu.

TBMM'den Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası - 3. Resim

MECLİS'E KAN SIÇRADI!

O anlarda Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışmalar kavgaya döndü.

AK Partili Alpay Özalan ile Ahmet Şık'ın kavgasında, yerlerde kan olduğu görüldü.

TBMM'de Can Atalay için olağanüstü toplandı! Oturumda yumruklar havada uçuştu - 2. Resim

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKANLIK ETMEK İSTEDİ

CHP lideri Özgür Özel, kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek oturuma başkanlık etmek istediğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

"Bu duruma şahit olduğum için çok üzgünüm. Sayın Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu artık Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı" dedi.

TBMM Can Atalay için olağanüstü toplandı! Oturumda yumruklar havada uçuştu - 5. Resim

GENEL KURUL'DAN İKİ VEKİLE KINAMA CEZASI

Meclis'te 6. defa ara verilmesinin ardından, Numan Kurtulmuş'un yönetiminde Genel Kurul tekrar toplandı.

Kurulda yapılan oylama ile birlikte TİP'li vekil Ahmet Şık ve AK Partili vekil Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası

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