Başörtüsü nedeniyle reddedilmişti! Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e destek telefonu

İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtülü olduğu için kabul edilmedi. Bu olay tepki çekerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiçek'le görüşerek desteklerini iletti.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi 21 yaşındaki Dilara Çiçek’in başörtülü olduğu için kabul edilmediği iddiası büyük tepki topladı.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN REDDEDİLDİ

İstanbul’da bir üniversitede İngilizce diş hekimliği bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisi olan Çiçek, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Türk Dişhekimleri Birliği iş birliğiyle düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için form doldurdu. Ardından edinilen bilgiye göre, görev süreçlerini organize eden ANT İnsan Kaynakları isimli firmayla görüşmek üzere kurumun Kadıköy’deki ofisine gitti.

Görüşmeye gittiği arkadaşı kongre için kabul edilirken kendisine dönüş olmayınca Çiçek, kurum ile görüştüğündeyse iddiaya göre Çiçek'e başörtülü olduğu için kongrede görev alamayacağı söylendi.

"ALLAH BİLİR KAÇ KİŞİNİN BAŞINA GELDİ"

28 Şubat’tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: "Çalışan ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor’ cümlesini kurdu. İnanamadık, 2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı, bu cümleyi nasıl yanlış anlayabilirim? 28 Şubat döneminde yaşananları biliyorum; ilk deneyimim olacaktı, ailem de çok heyecanlıydı, ailecek çok şaşırdık ve üzüldük. Allah bilir kaç kişinin başına geldi, onlar adına da konuşuyorum, kesinlikle susmamalılar."

ÖZEL'DEN DİLARA ÇİÇEK'E DESTEK TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, i Dilara Çiçek ile telefonla görüştü. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, Çiçek ile yaptığı görüşmede, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çiçek'in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle tepkisini dile getiren Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Özel, Çiçek'i, 9 Eylül'de CHP'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.