Narin Güran'dan 8 gündür haber yok! Annesinin açıklamaları kafa karıştırdı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. günde de sürüyor. Gözler gelecek güzel bir habere çevrilirken anne Yüksel Güran'ın katıldığı canlı yayında söyledikleri kafaları karıştırdı.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

SU KUYULARI, AHIRLAR, OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

İHBAR ÜZERİNE DEREYE BAKILDI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı. Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.

"GÖREN, BİLEN VARSA KIZIMI GETİRSİN"

Diyarbakır'da 7 gündür kayıp olan ve her yerde didik didik aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, TGRT Haber'e konuştu. İHA muhabirinin sorularını cevaplayan baba Arif Güran "Kızım o gün Kur'an kursundan çıkmıştı, sonra haber alamadık. Bazı iddialar var saat 18.00'de şuradaydı gibi... Sadece 1 kişi, 2 kişi... İddialar üzerinden ekipler hareket ediyor, biz de bekliyoruz. Biz duruyor bekliyoruz, jandarma AFAD durmuyor Allah var. Gören, bilen varsa lütfen kızımı getirsin bana." dedi.

NARİN'İN ANNESİNDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Öte yandan anne Yüksel Güran Didem Arslan'ın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Anne Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" dedi. O anlarda yayına ara verildi.

"BİRİ GÖTÜRDÜYSE TANIDIKTIR"

Anne Güran başka bir yayında ise ekiplerin her köşeyi aradığını belirterek "Köyde taş üstünde taş bırakmadılar. Tarlalar, çimenler, pamuklar, insanlar... Her yeri arıyorlar, yok. Allah bin kere razı olsun" dedi. Narin'in akıllı bir kız olduğunu belirten anne, "Kızımı kimse parayla falan kandırıp arabaya atıp götüremez. Biri götürdüyse ancak tanıdıktır" ifadelerini kullandı.