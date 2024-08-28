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Haberler > Dünya > Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Maymun çiçeği kabusu sürerken Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden önemli bir değerlendirme geldi. Genel Müdür Kaseya,"Saldın sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu" diyerek virüs nedeniyle ölen kişi sayısını da açıkladı.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - 1. Resim

Maymun çiçeği virüsü ülkeden ülkeye yayılmaya devam ederken korkutucu açıklamalar geliyor. İnsanlar ise virüsün bulaşma yolları ve belirtileri, maymun çiçeği tedavisi gibi sorulara cevap arıyor.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - 2. Resim

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - 3. Resim

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - 3. Resim

MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLDÜRÜYOR MU?

Gelişmeler merak edilirken Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeği salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı. M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - 4. Resim

Kaseya, "M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur." dedi. AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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