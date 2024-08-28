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Böylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de kamyonetin kasasının altında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyerek canlarını hiçe sayan ve kaçış planlarıyla görenleri hayrete düşüren 5 göçmen ile onları yurt dışına kaçırmak isteyen insan kaçakçısı yakalandı.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine bir kamyonet takibe alındı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

Böylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı - 1. Resim

DÜZENEĞE İLK DEFA RASTLAMIŞLAR

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade ettiler.

Böylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı - 2. Resim

İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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