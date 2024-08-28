Dolandırıcılar öğrencileri gözüne kestirdi! Bir mesajla başladı, emniyet harekete geçti...

Dolandırıcıların yeni hedefi üniversite öğrencileri oldu. Taklit vakıf isimleriyle burs vaadine kanan gençler tuzağa gelen SMS'le düştü. Kendilerinden istenilen hesabı açanlar gerçeği sonradan fark etti. Yasa dışı kumar paraları böyle transfer edildi.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı, öğrenciler büyük bir heyecanla 9 Eylül'ü beklerken bir yandan da barınma ve geçinme kaygısına düştü. Dolandırıcılar bu durumu da fırsat bildi ve yeni hedefleri üniversiteli gençler oldu. Çeşitli yöntemlerle gözüne kestirdikleri gençlere ulaşan dolandırıcıların "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle öğrencilere önce elektronik para kuruluşu Papara'dan hesap açtırdıkları, daha sonra bu hesabın şifrelerini alıp istedikleri gibi para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, sahtekarların bu hesaplardan yasadışı kumar başta olmak üzere kara para trafiğini yönettiği tespit edildi. Papara yetkililerinin ise tespit ettikleri hesapları kapattığına değinildi.

BURS VAADİYLE DOLANDIRILDILAR

Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü. Tanınmış vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi, şu şekilde;

"Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."

HESAP AÇANLAR YANDI

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi. Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine kalırken, dolandırıcılar ise işlemleri istedikleri şekilde gerçekleştirdi.

DOLANDIRILDIĞINI FARK EDENLER TELEFONA SARILDI

Dolandırıldıklarını anlayan öğrenciler hemen Papara'ya başvurarak hesabın kapatılmasını sağlarken, kapatılmasına kadar geçen sürede yapılan tüm para trafiklerinden öğrenciler sorumlu oluyorlar.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN KULLANDILAR

Dolandırıcıların daha çok yasadışı kumar trafiğinde kazanılan parayı transfer etmek için bu yöntemi kullandıkları belirlendi. Kişiler öncelikli olarak bir maddi kayba uğramamış gibi görünse de Emniyet'in yürüttüğü bir kara para trafiği soruşturmasında hesaplarının tespiti halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Olayın duyulması ile Papara yetkilileri de harekete geçti. Emniyet birimleri ile çalışarak dolandırıcıların yakalanmasına yardım sağlandı.

"110 LİRA ATIP 105 LİRA GERİ İSTEDİLER"

Dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler fotoğraf ve soyadlarının paylaşılmaması koşuluyla konuşurken, öğrencilerden Yağmur, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3.970 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra ailemle paylaştığımda kötü niyetli şahsiyetler tarafından kandırıldığımı anladım" dedi.

MAİL ADRESLERİ ÜZERİNDEN BİLGİ PAYLAŞMIŞLAR

Aybüke ise, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve benim daha önceden istenilen Papara hesabım olduğu için babamdan ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, aktif telefon numaramı, IBAN no, okuduğum üniversite bölümünü istediler. Ayrıca kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi istediler" diye konuştu.

2.500 TL YARDIM YALANINA KANDI

Öğrencilerden Murat ise, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar, 2.500 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 105 TL atıp hesabı doğrulamak için 100 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra karşıma çıkan şikayetlerden dolandırıcı olduklarını anladım" dedi.

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Öğrencilerin burs tuzaklarına düşmemesi için güvenmedikleri hiçbir web sitesi ve kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Burs konusunda ciddi olan hiçbir dernek veya vakıf, sosyal medya kanalları üzerinden veya telefonla arayarak telefonunuza gelen şifre veya doğrulama kodunu istemeyeceği için bunların paylaşılmaması gerekiyor.

Eğer adınıza bir bankada veya elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna hesap açıldıysa ilgili kurumla iletişime geçerek hesabınızın kapatılmasını talep etmeniz gerekiyor. Ayrıca Emniyet'in web sitesinden siber suçlar birimine yazarak ya da en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmanızda da fayda bulunuyor.