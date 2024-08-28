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Müzede şoke eden olay! Küçük çocuk, 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müzede şoke eden olay! Küçük çocuk, 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in Hayfa kentinde 4 yaşındaki çocuk, Hecht Müzesi'ndeki 3 bin 500 yıllık testiyi içerisinde ne olduğunu merak ederek kırdı.

Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde cuma günü talihsiz bir olay yaşandı. Müzenin ziyaretçileri arasında bulunan 4 yaşındaki çocuk, binanın girişine yakın bir konumda camsız olarak sergilenen testinin içinde ne olduğunu merak etti.

Testiyi incelerken devirip kıran çocuk, o anlarda herkesi şoke etti. Müzenin yetkililerinden Lihi Laszlo, "Bu tarz vakalar, polis dahil olmak üzere büyük bir ciddiyetle ele alınıyor" dedi. Ancak yetkililer çocuğun kazayla böyle bir duruma sebebiyet verdiğini dikkat alınacağını açıkladı.

Müzede şoke eden olay! Küçük çocuk, 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı - 1. Resim

PARÇALARA AYRILAN TESTİ RESTORE EDİLECEK

Öte yandan M.Ö. 2 bin 200 ila 1500 yılları arasındaki Bronz Çağı'na ait olduğu belirlenen ve kırılan testinin şarap ve zeytinyağı gibi malzemelerin taşınmasında kullanılmak üzere tasarlandığı öngörülüyor. Parçalara ayrılan eser restore edildikten sonra yeniden müzedeki yerini alacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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