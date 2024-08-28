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Karşı şeride geçip taşa çarptı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karşı şeride geçip taşa çarptı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Mehmet Arıcan, Burdur'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Denizli-Antalya kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Arıcan (44) idaresindeki 20 GD 408 plakalı otomobil, Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek benzin istasyonu kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Arıcan ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arşından Gölhisar Devlet Hastanesine sevk edilen Arıcan, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Karşı şeride geçip taşa çarptı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti - 1. Resim

2 ÇOCUK YETİM KALDI

Hayatını kaybeden Mehmet Arıcan’ın Denizli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu, evli ve birisi erkek iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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