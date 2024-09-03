Erdoğan'dan 'nefret siyaseti'ne tepki: Millet affetmez!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
“Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan “Hukukun üstünlüğü ilkesi yerine, üstünlerin hukukunu geri getirmeye çalışanlara müsaade etmedik ve etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP'YE DİLRUBA ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende isim vermeden CHP’nin Dilruba Kayserilioğlu’nu onur konuğu yapmasını eleştirdi. Erdoğan “Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları bu millet affetmez. Bilerek ya da bilmeyerek karanlık senaryolara figüranlık yapanları da bu millet asla affetmez. Her alanda nezakete, diyaloğa ihtiyaç var” dedi. O anlarda CHP lideri Özgür Özel’in de salonda olması dikkat çekti.
Türkiye’nin yeni sivil anayasaya hazır olduğunu belirten Erdoğan “Bu konuda samimiyiz, kararlıyız” vurgusunda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:
- Türkiye Yüzyılı’nın yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik.
- Toplumda adaleti artıracak her çaba önemlidir. Modern adalet sarayları önemlidir, teknolojik yeniliklerden yararlanmak önemlidir. Kabul edelim bunların hiçbiri adaletin garantisi değildir. Asıl olan vicdanların huzur bulmasıdır. Hayata dair her husus gibi adalette insan içindir.
- 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız. Her iki belgenin hazırlığında milletimizin insan hakları, adaletini göz önüne aldık. Makul süre öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet olacak. Gerek kanun değişikliliği, kolaylaştırılmış, verimliliği esas alan süreçler oluşturacağız.
- Biz yeni anayasaya sadece kuru bir hukuki belge olarak değil, haklarımızı, sorumluluklarımızı yer aldığı bir toplu sözleşme olarak bakıyoruz. Bu sürecin her adımında milletimizin iradesi yegâne rehberimiz olacaktır.
- Türkiye’nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizi geleceğe taşıyacak anayasa hazırlayacağız. Bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Diğer siyasi partilerin de aynı niyeti sergilemesini umuyoruz. Sorunlarımızı tartışarak değil konuşarak çözebiliriz.
- Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor.
- Çoğu zaman hukuk bilgisi olmayan, ya da sınırlı kişiler tarafından koskoca bir camia örseleniyor. Sosyal medya organize kötülüğün merkezi hâline geldi. Hemen her gün bir kişi linç ediliyor ya da itibar suikastına uğruyor. Kimi zaman vergi rekortmeni şirketlerimiz, kimi zaman hâkim savcılarımız oluyor.
- Hukuki yollar tüketilmeden, karar kesinleşmeden yapılan haksız eleştiriler adalet toplumuna zarar vermektedir. Eksiklerimizi tabii ki söyleyeceğiz ama bunları yaparken adaletin tecellisi için yıpratmamaya dikkat edeceğiz.
- Hukukun üstünlüğü ilkesi yerine, üstünlerin hukukunu geri getirmeye çalışanlara müsaade etmedik ve etmeyeceğiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi