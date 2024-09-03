Erdoğan'dan 'nefret siyaseti'ne tepki: Millet affetmez!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Eylül 2024 02:15 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 02:16 - Güncelleme:

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“Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor”