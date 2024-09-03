Korsan törene tepki yağdı! Kara Harp Okulu'nda "kılıçlı yemin" skandalı

Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından mezun olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek kılıçlarını çıkarıp yemin etmeleri tepki çekti. AK Partili Fatih Şahin “Toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etti. Görüntülerin sosyal medyada yer alması yoğun tepkilere sebep oldu. Görüntüdeki askerler hakkında tahkikat başlatıldığı iddia edildi. Ancak Millî Savunma Bakanlığı, herhangi bir incelemenin söz konusu olmadığını açıkladı.

“SIRADA NE VAR?”

Söz konusu görüntülere siyasi çevrelerden de tepki yağdı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin “Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi? Eski Türkiye özlemiyle tertiplenecek mitingler mi? Sosyal mühendislik faaliyetleri mi? Bu tür provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar” dedi.

“CHP’NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da yaşananları ‘korsan yemin töreni’ olarak nitelendirdi. CHP’nin slogan atan teğmenlere verdiği desteği eleştiren Varank “CHP’nin boyasını azıcık kazıyınca vesayet dönemine duydukları özlem hemen ortaya çıkıyor. Kahraman askerlerimize ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyerek saldıranlarla kol kola girecek kadar ikiyüzlüsünüz” diye konuştu.

“ORDUYU ORDU YAPAN…”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise şunları söyledi: Mustafa Kemal, bugün dirilip gelse bunu görse, ‘Aferin çocuklar’ der miydi? Orduyu ordu yapan birinci unsur disiplindir. ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyerek Mustafa Kemal’in askeri olunmaz.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da “Eski Türkiye yok, sağlam irade var. Birilerine güvenerek demokratik düzeni yıkmak için edilen hakaretler, saçılan nefret cümleleri, çekilen kılıçlar, korsan yemin gösterileri ‘Millet iradesine’ toslar ve yapanlar bunun altında kalır” ifadelerini kullandı.