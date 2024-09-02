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Yeni Adli Yıl Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz

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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında düzenlenen "2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni"nde konuştu. "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın adalet arayışındaki zorlukları kaldırmak için yeni adımlar atıyoruz" diyerek iki yeni uygulamayı anlattı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni adli yıl, ülkemiz, milletimiz, avukatlarımız, hakimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden 206 yargı çalışanını buradan rahmetle anıyorum. Malumunuz bu sene Yargıtay'ın bu sene seçim yılıydı. Seçimlerde Ömer Kerkez beyefendi Yargıtay başkanı olarak seçildi. Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Görevi devreden Mehmet Akarca'ya gayretleri için teşekkür ediyorum.

Yeni Adli Yıl Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - 1. Resim

Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz.

Toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. Mahkeme salonlarımızın duvarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir. Bizim milletimizin ayırıcı vasfı adalettir.

Toplum huzurunun temeli için adalet vazgeçilmez olup, bunun için gereken reformlar devam edecek.

Adalet sadece bir kavram değil, toplumun tüm dinamiklerinin şekillendiren ülküdür.

Yeni Adli Yıl Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - 2. Resim

"İKİ YENİ UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Toplum yeni teknolojilerin de etkisiyle hızla değişiyor. Toplumun devletten özellikle yargı kurumundan istekleri artmaktadır. Vatandaşlarımızın adalet arayışındaki zorlukları kaldırmak için yeni adımlar atıyoruz. Bu yıl iki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'dır. Bu sınavla avukat, hakim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. İlk sınavı 29 Eylül günü gerçekleştireceğiz.

Uygulamasına bu yıl başlayacağımız diğer önemli müessese, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Kurumu'dur. Şimdiye kadar 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 3 yıllık modeli devreye alıyoruz. Yaklaşık 1 yılı Adalet Akademisi'nde, 2 yılı hakim ve savcıların mahiyetinde usta-çırak ilişkisiyle geçecek olan bu ilişkiyle, hakim ve savcılarımız çok daha donanımlı olarak yetişmiş olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
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