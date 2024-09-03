Sisi 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye çantası dolu geliyor!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Ankara’da olacak. İkili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması, Doğu Akdeniz, Libya ve Gazze konuları en önemli gündem maddeleri olacak. Savunma alanındaki anlaşma çerçevesinde Türk İHA-SİHA’larının Mısır’a satışı da masada yer alacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Mısır ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. 12 yıl aradan sonra Mısır’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Mısır’a gerçekleştirdiği resmî ziyaretin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yarın Türkiye’ye gelecek.

BEŞTEPE’DE TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’yi Beştepe’de resmî törenle karşılayacak. Ziyaret kapsamında ayrıca Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin de cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapması planlanıyor. İki ülke arasında, birçok alanda önemli anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

ÖNCE GAZZE

Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin en önemli gündem maddesi, Gazze’de devam eden insanlık dramı olacak. İsrail’in saldırılarının durdurulması ve bölgede ateşkesin sağlanması için atılabilecek ortak adımların gündeme geleceği görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz, Libya ve Somali’nin de dâhil olduğu bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

15 MİLYAR DOLAR

İki liderin görüşmesinin önemli ayaklarından birini de ekonomi oluşturacak. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi hâlihazırda 10 milyar dolar civarında seyrediyor. İki ülke arasındaki ticaretin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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İHA VE SİHA’LAR

Savunma alanındaki anlaşmalar arasında Türk İHA/SİHA’larının Mısır’a tedariği de yer alıyor. İki liderin ayrıca Doğu Akdeniz, Libya gibi bölgesel konuları da detaylı olarak ele alması bekleniyor.