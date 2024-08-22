Yıllar sonra bir ilk! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, 4 Eylül tarihinde Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Gündemin en önemli konusu Gazze olması beklenirken ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, 4 Eylül'de Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

BİRİNCİ GÜNDEM GAZZE

İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

"YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK"

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda anlaşmaya imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin iadeiziyaretine çevrildi.