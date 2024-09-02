HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı 3-5 Eylül tarihlerinde gösteri uçuşu yapacak

HÜRJET Mısır uçuşu 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. HÜRJET son durum kontrollerinin ardından Mısır semalarında gösteri uçuşuna hazırlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin milli eğitim jet uçağı HÜRJET'in Mısır’da düzenlenecek Uluslararası Havacılık Fuarı’nda boy göstermek için son hazırlıkları tamamlanıyor.

HÜRJET MISIR UÇUŞU NE ZAMAN?

HÜRJET,ilk kez organize edilen ve 3-5 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’nda gökyüzündeki hünerlerini sergileyecek.

HÜRJET Ankara Akıncı Üssü’nden havalanarak başladığı yolculuğunda önce Antalya’ya indi. Burada yapılan yakıt ikmali ve uçuş öncesi son kontrollerin ardından tekrar havalanarak Akdeniz’i geçti.

Ortalama 1 saat 15 dakika süren uçuş sonrası HÜRJET, Mısır’ın İskenderiye şehri yakınlarındaki Uluslararası El Alamein Havaalanı'na güvenle iniş yaptı.

HÜRJET SON DURUM VE UÇUŞ TESTİ

Geçtiğimiz aylarda yapılan uçuş testlerinde HÜRJET son durum faaliyetlerinde 45 bin feet yüksekliğe kadar çıkarak uçuş kabiliyetlerini geliştirdi.

Bu yüksek irtifa testlerinde 0.9 mach hızına ulaşan jet, havacılık dünyasında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

HÜRJET ilk uçuş denemesinden bu yana 100’den fazla sorti gerçekleştiren HÜRJET, toplamda 120 saat havada kalış süresiyle önemli bir başarıya imza attı.