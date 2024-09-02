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HÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ), Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Ankara'dan kalkan HÜRJET'in Mısır'a indiğini duyurdu. HÜRJET'in 5 Eylül'de Mısır piramitleri üzerinden uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı.

75 DAKİKADA MISIR'A ULAŞTI

Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı. Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi.

HÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacak - 1. Resim

HÜRJET 5 EYLÜL'DE PİRAMİTLERİN ÜZERİNDEN UÇACAK

HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy göstererek gösteri uçuşu yapacak.

Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

SON UÇUŞ TESTLERİNDE 45 BİN FEET İRTİFAYA YÜKSELDİ

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi. Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı. İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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