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Haberler > Teknoloji > TUSAŞ Genel Müdürü 'HÜRJET'i işaret etti, tarih verdi! "Sürprize hazır olun"

TUSAŞ Genel Müdürü 'HÜRJET'i işaret etti, tarih verdi! "Sürprize hazır olun"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü &#039;HÜRJET&#039;i işaret etti, tarih verdi! &quot;Sürprize hazır olun&quot;
Hürjet, Tusaş, Temel Kotil, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET, bir kez daha test amaçlı 'Gök Vatan'la buluştu.

TUSAŞ’ın resmi X hesabından yapılan videolu paylaşımda "Sahnede yıldız var! Dahası 19 Mayıs’ta Samsun'da" ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımı alıntılayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SÜRPRİZE HAZIR OLUN"

Kotil paylaşımda, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun" ifadelerine yer verdi.

HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Mürettebat: 2
  • Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
  • Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
  • Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
  • Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)
  • Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]
  • İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

PERFORMANS

  • Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)
  • Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9>
  • Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)
  • Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)
  • Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)
  • Azami hız: 1.4 Mach
  • G limitleri: +8g / -3g

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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