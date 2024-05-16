TUSAŞ Genel Müdürü 'HÜRJET'i işaret etti, tarih verdi! "Sürprize hazır olun"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET, bir kez daha test amaçlı 'Gök Vatan'la buluştu.

TUSAŞ’ın resmi X hesabından yapılan videolu paylaşımda "Sahnede yıldız var! Dahası 19 Mayıs’ta Samsun'da" ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımı alıntılayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SÜRPRİZE HAZIR OLUN"

Kotil paylaşımda, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun" ifadelerine yer verdi.

HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

PERFORMANS