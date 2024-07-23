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Haberler > Ekonomi > KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı

KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı
Tusaş, Gökbey, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirtti. Demiroğlu, GÖKBEY'in yanı sıra HÜRJET, HÜRKUŞ ve AKSUNGUR'un da yoğun ilgi aldığını ve Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracat görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demiroğlu, TUSAŞ'ın tasarım, üretim, test ve uçuş kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisinin önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Demiroğlu, yüksek kalite, uygun maliyet ve zamanında üretim hedeflediklerini söyledi.

KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı - 1. Resim

KAAN NE ZAMAN GÖKYÜZÜNDE OLACAK?

Demiroğlu, KAAN'ın diğer prototiplerinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, ikinci prototipin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını duyurdu. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demiroğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer müşterilerin ihtiyaçlarına öncelik vereceklerini kaydetti.

KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı - 2. Resim

YOĞUN İLGİ VE İHRACAT GÖRÜŞMELERİ

GÖKBEY, HÜRJET, HÜRKUŞ ve AKSUNGUR gibi ürünlere yoğun ilgi olduğunu belirten Demiroğlu, bazı kontratlar üzerinde çalıştıklarını ve ileri düzey görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. HÜRJET'in Avrupa'daki bir ülke tarafından ilgi gördüğünü ve eylülde Mısır'a gideceğini açıkladı. Demiroğlu, bu süreçlerin uzun iş geliştirme süreçleri olduğunu ve yurt dışı müşterilerin Türkiye içindeki ilgiyi gözlemlediklerini belirtti.

Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri ile HÜRJET ve HÜRKUŞ için sözleşme imzalandığını hatırlatarak, ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı'na üç GÖKBEY helikopteri teslim edeceklerini söyledi. GÖKBEY'in satış süreçlerinde yerli motorla ilk tekliflerini sunacaklarını, ancak uluslararası müşterilere iki seçenek sunmayı planladıklarını belirtti.

KAAN, GÖKBEY, HÜRJET, AKSUNGUR... TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu tek tek açıkladı - 3. Resim

YENİ 10 TONLUK AĞIR SINIF HELİKOPTER

HÜRJET'in eğitim amaçlı tasarlandığını ve bu tür uçaklarda büyük bir boşluk olduğunu ifade eden Demiroğlu, 10 tonluk ağır sınıf helikopterler üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Demiroğlu, GÖKBEY'in yanı sıra diğer yerli havacılık ürünlerinin de uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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