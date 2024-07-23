Milli elektrikli hızlı tren 2025'de raylarda olacak! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve 8 araçlı olarak üretilecek olan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının son aşamasına geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu tren setinin 2025 yılında raylarda olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırması sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin (TÜRASAŞ) listede yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın önceki yıla göre 64 basamak yükseldiğini ve sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

MODERN VE YERLİ ÜRETİM

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 3 bölge müdürlüğünde yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirip ürettiğini belirtti. "Demir yollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz," dedi.

176 KİLOMETRE HIZ KAPASİTELİ TREN SETLERİ

Uraloğlu, tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini ve sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de kullanılmak üzere tasarlandığını vurguladı. Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikasına (TSI) sahip bu setlerin ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere çeşitli araç sayılarıyla üretildiğini ifade etti.

324 YOLCU KAPASİTESİ

"5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk üç set şu an yolcu taşımacılığına devam ediyor ve dördüncü setin montaj işlemleri ile fabrika testleri de sürüyor," diyen Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen milli yük vagonunun ise Avrupa'da sınıfının en hafif ve en fazla yük taşıyan vagonu olduğunu söyledi. Bu vagonların yerlileşme ve millileşme hareketi doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti.

PROTOTİP ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını ve prototip üretimine yönelik süreçlerin başladığını belirtti. 584 yolcu taşıma kapasiteli bu tren setinin tasarım sürecinin büyük oranda tamamlandığını açıkladı.