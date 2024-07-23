Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify 626 milyon kullanıcıya ulaştı!

Çevrimiçi müzik pazarının lideri olan Spotify, resmi açıklamasına göre aylık aktif kullanıcı sayısını 626 milyona çıkardı. Şirketin son çeyrek raporlarına göre, ücretli “Premium” abone sayısı ise 246 milyona ulaştı. Spotify, aynı dönemde 266 milyon euro ile rekor düzeyde işletme geliri elde ettiğini belirtti.

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Spotify, son zamanlarda podcast içeriklerine yönelik getirdiği yorum sistemi ile dikkat çekti. Bu yeni özellik sayesinde dinleyiciler ve içerik üreticileri arasında daha güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor.

Ancak, yorumlar varsayılan olarak gizli olacak ve içerik üreticilerinin, podcast bölümlerinin altında görünmesini istedikleri yorumları manuel olarak onaylamaları gerekecek. Yorumlar, içerik üreticiler tarafından tüm programlar için veya belirli podcast bölümleri için aktif hale getirilebilecek ya da tamamen devre dışı bırakılabilecek.

Belirli ülkelerdeki içerik üreticiler, bugünden itibaren Spotify for Podcasters web uygulaması üzerinden yorumları yönetebilecekler. Bu altyapı, zamanla daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

Spotify'ın bu yenilikçi adımları, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirirken, platformun büyüme ivmesini korumasına da katkı sağlıyor.