Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı! Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kendini ispatladı

Hava araçları için geliştirilen yerli "kara kutu" çözümü, sektörün dünyadaki en önemli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda duyuruldu.

Deniz, kara, hava ve uzay platformlarına yüksek teknoloji ürünleri sunan CTech, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na katıldı.

Şirket, fuarda, yerli üretime ve ihracata katkı sağlayacak yeni "kara kutu" ürününün yanı sıra ufuk hattı ve ufuk ötesi haberleşme ürünlerini anlattı.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın, alanında dünyanın en iyi firmalarını buluşturduğunu, yeni bağlantılar kurmak ve karar vericilerle etkileşime geçmek için eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kendini ispatlamış Ufuk-Link Mini, Scofus, SkyARX, HeliARX ve SecureARX ürünlerini fuarda sektöre tanıtma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Fırat, "Deneyimimizi ve yüksek teknoloji çözümlerimizi anlatmanın yanında uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanlarında dünyada yeniliklere önderlik eden firmalarla bir araya gelip, yeni işbirlikleri hakkında konuşmanın da heyecanını yaşıyoruz. Fuar, teknolojilerin zirvesini sergileme iddiasında. Biz de CTech olarak kendini sahada ispat etmiş çözümlerimizi fuar aracılığıyla dünyaya anlatıyoruz." dedi.

İLK KEZ İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKTI

Yeni geliştirilen kara kutu ürününü ilk kez duyurmak için havacılık konseptli fuar olması nedeniyle Farnborough Airshow'u seçtiklerini belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Kazaya dayanıklı, kokpit ses ve görev veri kaydedici cihaz olan kara kutu ürünümüz kaza esnasında veya sonrasında maruz kalacağı darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullara rağmen kaydedilen bilgilerin korunmasını sağlayacak. Cihaza monte edilen su altı konum belirleyici verici sayesinde kaza sonrası platformun su altında kalması durumunda konumu kolayca tespit edilebilecek. Uçuş sırasında kaydedilen veriler, cihazın sahip olduğu ethernet arayüzü ve CTech tarafından geliştirilen yazılım aracı ile uçuş sonrası bilgisayara indirilerek analiz edilebilecek. Cihaz konveksiyon soğutma özelliği sayesinde soğutma için herhangi bir fan veya iklimlendirilmiş ortama ihtiyaç duymayacak, bu sayede her türlü hava aracına (sabit kanat veya döner kanatlı) entegre edilebilecek."

Ürünün çok yakın zamanda kullanıma hazır hale geleceğini vurgulayan Fırat, böylece hem Türkiye'de üretilen hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem de uluslararası hava platformlarında yer alarak ülkenin teknoloji ihracatına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE KESİNTİSİZ HABERLEŞME

CTech'in fuarda tanıttığı ürünlerden UfukLink-Mini Ürün Ailesi, görüş hattı içerisinde uzun mesafeler arasında güvenilir, kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi sunuyor. Bu haberleşme çözümü helikopter, uçak, gemi gibi insanlı platformlar ile insansız hava, kara ve deniz araçlarında üstün performans sağlıyor. Askeri ve sivil alanlarda kullanılabilen UfukLink-Mini ürünleri, kendi aralarında kurdukları MESH yapısı sayesinde birçok uygulama senaryosunu, özellikle sürü senaryolarını kolaylıkla hayata geçirebiliyor.

Yeni Geniş Bant Haberleşme Ürünü Scofus, SATCOM, RF-LOS, 4G/5G (GSM) gibi farklı iletişim kanallarını tek ve güçlü bir kanal haline getiriyor. Otonom ve yarı-otonom kara, hava ve deniz platformları için gereken nitelikli bant genişliğini güvence altına alıyor. Sağlanan bütünleşik bağlantı sayesinde, bazı iletişim kanalları kesilse, kapsama alanı dışında kalsa dahi sistem kesintisiz çalışmaya devam ediyor.

SecureARX Karıştırmaya Karşı Dayanıklı Uydu Haberleşme Modemleri başta askeri ve devlet uygulamaları olmak üzere ufuk ötesi güvenli haberleşmenin gerektiği tüm uygulamalara uygun bir şekilde tasarlandı. Sabit, taşınabilir ve hareketli terminallerin bir karışımını aynı anda kullanarak, zorlu koşullar altında güvenilir, esnek, sağlam ve kolayca kurulabilir, yönetilebilir ve işletilebilir bir sisteme sahip ürün; sabit ve hareketli kara, deniz, hava araçlarının uydu haberleşmesi (SATCOM) kullanım durumları ve senaryoları için tüm gereklilikleri karşılayabilecek kapasitede geliştirildi.

200 BİN SAATİN ÜZERİNDE UÇUŞ DENEYİMİ

SkyARX Terminal, hava platformları ile çift yönlü veri iletişimi sağlayan kompakt, yüksek hassasiyette uydu takip kapasitesi ve 200 bin saatin üzerindeki uçuş deneyimi ile kendini tüm operasyonel şartlarda ispatlamış bir uydu haberleşme anten sistemi olarak görev yapıyor. Bu terminal sayesinde sivil ve resmi kurum kullanıcıları, hava araçlarından yüksek çözünürlüklü canlı görüntü, radar ve sensör verilerini aktarabildikleri gibi özellikle insansız hava araçlarının (İHA) komuta kontrol görevini de kurduğu çift yönlü güvenli link ile sağlıyor.

HeliARX, helikopter pallerinin sinyal kesici etkisine karşı geliştirilen özel dalga şekli sayesinde kesintisiz haberleşme sağlayan modem, yüksek sıcaklık ve titreşimde kesintisiz uydu takibi yapabilen kompakt bir SOTM anteni ve yer terminalinden oluşuyor. HeliARX dünya genelinde herhangi bir yere anında canlı ses, video, görüntü, radar ve sensör verilerini iletebiliyor. SOTM Anteni, dört eksen, yüksek hız ve ivmelenme yeteneği sayesinde helikopterin bozucu etkilerini bertaraf ederek Ekvator bölgesi dahil Geosenkron uydu kapsamında bulunan tüm coğrafyalarda görev yapabiliyor. Anlık veri alışverişi görev esnekliği sağlıyor ve beklenmeyen durumlarda daha hızlı tepki verebilmeye olanak tanıyor.