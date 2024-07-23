Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor

Güney California Üniversitesi'nden bilim insanları, orman yangınlarını daha doğru tahmin edebilmek için geliştirdikleri "cWGAN" yapay zeka modeli ile önemli bir adım attı. Bu model, geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullanarak yangınların yönü, yoğunluğu ve ilerleme hızını yüksek doğrulukla tahmin edebiliyor.

Science Daily'nin haberine göre, cWGAN (Conditional Wasserstein Generative Adversarial Network) adı verilen bu yapay zeka modeli, uydu verilerini işleyerek yangının nasıl ilerleyeceğini doğru bir şekilde öngörüyor. Araştırmacılar, bu modelin yangınların daha etkili yönetilmesini ve yangınla mücadele çalışmalarının başarısını artırabileceğini belirtiyor.

TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI

California eyaletinde gerçekleştirilen testlerde cWGAN modeli, itfaiyecilere yangın söndürme ve tahliye işlemlerinde önemli katkılarda bulundu. Modelin sağladığı veriler sayesinde, yangının ilerleyişi daha iyi öngörülerek acil durum yönetiminde daha etkili kararlar alınabildi.

CWGAN MODELİNİN AVANTAJLARI

cWGAN modeli, geçmiş uydu görüntülerini analiz ederek gelecekteki yangın senaryolarını simüle edebiliyor. Bu yapay zeka modelinin en büyük avantajlarından biri, yangınların büyüme eğilimlerini ve hareket yönlerini tahmin edebilme kapasitesi. Ayrıca, yangınların ne kadar hızlı yayılacağını ve ne kadar büyük bir alana yayılabileceğini öngörerek, daha etkili bir yangın yönetim stratejisi geliştirilmesine olanak tanıyor.

Güney California Üniversitesi'nin geliştirdiği bu yenilikçi yapay zeka modeli, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede büyük bir fark oluşturma potansiyeline sahip.