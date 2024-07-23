Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor

Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor
Yapay Zeka, Orman Yangınları, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney California Üniversitesi'nden bilim insanları, orman yangınlarını daha doğru tahmin edebilmek için geliştirdikleri "cWGAN" yapay zeka modeli ile önemli bir adım attı. Bu model, geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullanarak yangınların yönü, yoğunluğu ve ilerleme hızını yüksek doğrulukla tahmin edebiliyor.

Science Daily'nin haberine göre, cWGAN (Conditional Wasserstein Generative Adversarial Network) adı verilen bu yapay zeka modeli, uydu verilerini işleyerek yangının nasıl ilerleyeceğini doğru bir şekilde öngörüyor. Araştırmacılar, bu modelin yangınların daha etkili yönetilmesini ve yangınla mücadele çalışmalarının başarısını artırabileceğini belirtiyor.

Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor - 1. Resim

TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI

California eyaletinde gerçekleştirilen testlerde cWGAN modeli, itfaiyecilere yangın söndürme ve tahliye işlemlerinde önemli katkılarda bulundu. Modelin sağladığı veriler sayesinde, yangının ilerleyişi daha iyi öngörülerek acil durum yönetiminde daha etkili kararlar alınabildi.

Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor - 2. Resim

CWGAN MODELİNİN AVANTAJLARI

cWGAN modeli, geçmiş uydu görüntülerini analiz ederek gelecekteki yangın senaryolarını simüle edebiliyor. Bu yapay zeka modelinin en büyük avantajlarından biri, yangınların büyüme eğilimlerini ve hareket yönlerini tahmin edebilme kapasitesi. Ayrıca, yangınların ne kadar hızlı yayılacağını ve ne kadar büyük bir alana yayılabileceğini öngörerek, daha etkili bir yangın yönetim stratejisi geliştirilmesine olanak tanıyor.

Güney California Üniversitesi'nin geliştirdiği bu yenilikçi yapay zeka modeli, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede büyük bir fark oluşturma potansiyeline sahip.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin'deki skandal görüntüler! Bakan Yerlikaya: 11 şüphelinin kimliği tespit edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu 5 özellik sayesinde iPhone 17 tüm zamanların en büyük yeniliğine sahip telefonu olacak! - TeknolojiBu iPhone tüm zamanların en iyi telefonu olacak!Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! KIZILELMA PT-3 motor çalıştırma testinde - TeknolojiKIZILELMA motor testinde!Tesla fabrikası robotlara emanet! Elon Musk'dan insansı robot açıklaması - TeknolojiElon Musk insansı robotlar için tarih verdi!Meta, Apple Vision Pro'yu taklit ediyor! Patent başvurusu yapıldı - TeknolojiMeta ve Apple arasındaki rekabet devam ediyor!Filmler gerçek oluyor! Dünya ile Ay arasında otoyol yapılmak isteniyor - TeknolojiFilmler gerçek oluyor! Dünya ile Ay arasına otoyol...İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'nın son hali - Teknolojiİnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'nın son hali
Sonraki Haber Yükleniyor...