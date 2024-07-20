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Haberler > Teknoloji > Google, yapay zeka hizmeti Gemini'nin bulunduğu akıllı gözlüğü üretmek için görüşmelere başladı!

Google, yapay zeka hizmeti Gemini'nin bulunduğu akıllı gözlüğü üretmek için görüşmelere başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google, yapay zeka hizmeti Gemini&#039;nin bulunduğu akıllı gözlüğü üretmek için görüşmelere başladı!
Google, Gemini, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnternet devi Google, çıkan haberlere göre, "Gemini" yapay zekasını merkeze alan akıllı gözlükler geliştirmek amacıyla EssilorLuxottica ile iş birliği yapmak istiyor.

Google, Ray-Ban gözlüklerin çatı şirketi olan EssilorLuxottica ile aktif görüşmelerde bulunuyor. Bu görüşmelerin temelinde, Gemini yapay zekası üzerine kurulu akıllı gözlüklerin geliştirilmesi yatıyor. Meta'nın azınlık hissesini almak için de görüştüğü EssilorLuxottica, gözlük pazarında güçlü bir konumda ve Google için mantıklı bir iş ortağı olarak değerlendiriliyor.

Samsung ile Vision Pro'ya rakip olacak bir "XR" başlık üzerinde de çalışan Google, Gemini'ı daha geniş bir alana yaymak istiyor ve bu doğrultuda büyük planlar yapıyor.

Meta, uzun süredir EssilorLuxottica ile akıllı gözlük konusunda iş birliği yapıyor. Meta'nın geliştirdiği Ray-Ban akıllı gözlük, yakın zamanda görebilen, duyabilen ve konuşabilen bir yapay zeka asistanı kazanarak dikkat çekmişti. Bünyesinde kameralar bulunan bu standart görünümlü Ray-Ban akıllı gözlük, yeni altyapısı sayesinde gelişmiş bir yapay zeka asistanı ile donatıldı.

Bu asistan, sizin gördüklerinizi görebiliyor ve duyduklarınızı duyabiliyor, bu sayede sorduğunuz sorulara etkili cevaplar verebiliyor. 9to5google'ın haberine göre asistan, metinleri çevirebiliyor, bakılan objelerin, bitkilerin, hayvanların veya binaların ne olduğunu söyleyebiliyor, video kaydı başlatabiliyor ya da WhatsApp üzerinden belirlenen kişiye sesli mesaj gönderebiliyor.

Ayrıca, gözlük ile WhatsApp üzerinden video görüşmesi yapılabiliyor ve Instagram üzerinden canlı yayın yapılabiliyor. Yeni çerçeve renkleri de sunulan bu gözlükler, kullanıcılarına daha fazla seçenek ve işlevsellik sağlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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