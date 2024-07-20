Steam'in 2025 yılı için yapacağı etkinlik ve festival takvimi açıklandı! 14 adet etkinlik yolda

Steam, 2025 yılı için etkinlik ve festival takvimini duyurarak oyunculara büyük fırsatlar sunacağını müjdeledi. Valve, 2025 yılı boyunca düzenleyeceği festivallerin ve etkinliklerin tarihlerini açıkladı.

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Steam, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. İlk etkinlik, 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Gerçek Zamanlı Strateji Festivali olacak. Ardından, farklı kategorilere özel etkinlikler devam edecek.

Valve’ın yüzlerce oyunda indirim yapacağı ilk büyük etkinlik ise 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bahar İndirimi olacak. Mart sonu ve Nisan aylarında ise City Builder & Colony Sim Fest ve Sokoban Fest gibi özel festivaller düzenlenecek.

BİR DAHAKİ STEAM İNDİRİMİ NE ZAMAN 2025?

Steam Next Fest, Haziran ayında yüzlerce demo yapımla geri dönecek. Ayrıca, 16-23 Haziran tarihleri arasında altı gün sürecek olan Balıkçılık Festivali, oyuncuları oltayla buluşturacak.

Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20 – 27 Ocak

Idler Festivali: 3 –10 Şubat

Couch Co-Op Festivali: 10 –17 Şubat

Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat – 3 Mart

Görsel Roman Festivali: 3 – 10 Mart

Steam Bahar İndirimi: 13 – 20 Mart

Şehir Kurma ve Koloni Sim Festivali: 24 – 31 Mart

Sokoban Festivali: 21 – 28 Nisan

Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan – 5 Mayıs

Yaratık Koleksiyoncusu Festivali: 12 Mayıs – 19 Mayıs

Zombiler Vampirlere Karşı Festivali: 26 Mayıs – 2 Haziran

Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9 – 16 Haziran

Balıkçılık Festivali: 16 – 23 Haziran

Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran – 10 Temmuz

Valve, 2025 yılı etkinlik takvimini paylaşarak oyunculara büyük fırsatlar sunacağının sinyallerini verdi. Bu da şimdiden bütçenizi ve oyun kütüphanenizi gözden geçirmeniz gerektiğini gösteriyor.