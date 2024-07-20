EA SPORTS FC, Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığını duyurdu

İş birliği kapsamında FC 25 oyununa RAMS Park ve Ülker Stadyumu başta olmak üzere iki takıma özel içerikler eklenecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

EA Sports'un bu hafta tanıtımını yaptığı FC 25 için yapılan açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel içeriklerin oyuna dahil edileceği belirtildi. Ancak bu içeriklerin detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel olarak hazırlanan oynanış fragmanında, Galatasaray’ın RAMS Park stadyumu ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nun oyuna eklendiği görüldü.

EA Sports, Süper Lig takımlarına oyunda yer veriyor, ancak oyuncu güçleri, oyuncu yüzleri, stadyumlar ve tezahüratlar gibi detaylarda yeterli önemi göstermiyordu. FC 25'te Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel yapılacak eklemeler, bu eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu eklemelerin neler olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor, “Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor” dedi. Taylor, “Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, “EA SPORTS FC ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yüksek stratejik öneme sahip olan, sayısız maçta ve şampiyonlukta yanımızda olan Galatasaray taraftarlarına ulaşmak için attığımız önemli bir adım,” dedi ve ekledi: “EA SPORTS ile uzun yıllara dayanan ilişkimizin FC 25’te güçlenerek devam etmesinden ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, “EA SPORTS, her yıl dünyanın dört bir yanındaki futbol fanatiklerini heyecanlandıran, birinci sınıf bir futbol oyunu sunuyor. Yaptığımız bu iş birliği ile Fenerbahçe’nin, EA SPORTS FC’nin önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyoruz.” dedi ve ekledi: “EA SPORTS FC oyuncuları ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki bağı derinleştiren bu iş birliğinin takımımızı hem sahada, hem de ekranda destekleyen sarı-lacivert tutkunu taraftarlara heyecan verici anlar sunacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.