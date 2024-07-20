Jose Mourinho yıldız orta sahayı İngiltere'de buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde büyük bir titizlikle devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, gözünü İngiltere'ye çevirerek yıldız oyuncu Sander Berge'yi gündemine aldı. Mourinho'nun, geçmişte birlikte çalıştığı Modric'e benzettiği bu oyuncunun transferine onay verdiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Mourinho'nun transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekip, sürpriz bir ismi listesine ekledi.

Portekizli teknik direktörün, Real Madrid'den eski öğrencisi Modric'e benzettiği yıldız orta saha oyuncusu hakkında kulübünden bilgi aldığı belirtildi. Mourinho'nun bu transfere sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SÜRPRİZ İSİM

Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir isim hakkında bilgi aldı. Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertli ekip Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'nin durumunu sordu.

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde oyuncuya ve kulübüne resmi teklif yapmasının beklendiği ifade edildi.

MODRİC'İ ANDIRIYOR

26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge, pas kalitesi ve savunma katkısıyla dikkat çekiyor ve oyun tarzı açısından Modric'e benzetiliyor. Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkan Berge, 2 gol atıp 2 asist yaparak katkı sağladı.

Burnley, geçtiğimiz sezon Berge için Sheffield United'a 14 milyon euro ödeyerek kadrosuna dahil etmişti.