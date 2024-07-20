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Beşiktaş dur durak bilmiyor! Paris Saint Germain'in yıldızı için çalışmalar başladı

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Beşiktaş dur durak bilmiyor! Paris Saint Germain&#039;in yıldızı için çalışmalar başladı
Beşiktaş, Marco Asensio, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların transferdeki stratejisi ise dikkat çekiyor.

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş'ın yeni hedefi Marco Asensio oldu. 28 yaşındaki İspanyol futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş'ın transferde istekli olduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın Marco Asensio'yu kiralamak için Paris Saint Germain'e teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Paris Saint Germain'de 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asist kaydetti.

Beşiktaş dur durak bilmiyor! Paris Saint Germain'in yıldızı için çalışmalar başladı - 1. Resim

MARCO ASENSİO'NUN KARİYERİ NASIL?

Marco Asensio'nun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan İspanyol futbolcu, Real Mallorca altyapısında yetiştikten sonra Real Madrid'e transfer olmuştu. Bir dönem Espanyol'da kiralık olarak forma giyen Asensio, 2023-2024 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Paris Saint Germain'e imza atmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, milli forma ile 2 gol kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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