Trabzonspor'un planı hazır! Onauchu olmazsa Origi

Nijeryalı oyuncunun kalmak istediğini açıklayan Başkan Ertuğrul Doğan, B planlarının da hazır olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Onuachu ile aralarında problem olmadığını belirten Doğan, “Ailesi de şehri çok sevdi. Kalmak istediğini tekrarladı. Kulübü rakamda yavaş yavaş aşağı geldi. İnşallah önümüzdeki hafta bu işi noktalandırmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ama olmazsa B planı var. Gündeme de gelmedi ama önemli bir santrfor. İkisini de alabiliriz. O da dünyada bilinen bir isim” diye konuştu.

İKİ MÜJDE DAHA

Ertuğrul Doğan’ın ismini vermediği golcü oyuncunun Milan forması giyen Divock Origi olduğu öğrenildi. Sağ bek transferinde de sona yaklaşıldığını belirten Doğan, Pedro Malheiro’nun da bugün Trabzon’a geleceğini söyledi. Lider stoper için görüşmelere devam ettiklerini belirten bordo mavililerin patronu, “Kiminin kulübüyle anlaşıldı, oyuncu bekleniyor. Kiminde de oyuncu ile anlaşıldı, kulübü ile görüşülüyor. Orta saha transferinde ise Muhammed Cham bitecek gibi” dedi.

İNGİLTERE YARAMADI

Bonservisi Milan’da bulunan Divock Origi, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nottingham Forest’la çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştı.