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Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Lille ile sözleşme imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan ayrılan Thomas Meunier, Lille ile sözleşme imzaladı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Thomas Meunier'in yeni takımı belli oldu. Belçikalı oyuncu Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille ile anlaştı.

Lille, Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GENÇLERE YOL GÖSTERECEĞİM

Belçikalı oyuncu kulübe verdiği röportajda, "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Lille ile sözleşme imzaladı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Thomas Meunier 1 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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