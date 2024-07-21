Yapay zekâ görsellerini ayırt edemiyoruz

Siyasetçilerden bilim adamlarına birçok ünlü ismin deepfake videosu sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu videoları paylaşanlar, kimi zaman etkileşim almayı kimi zaman da siyasi bir manipülasyonu hedefleyebiliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Etkileşim almanın yanı sıra son dönemde deepfake videolar sıkça dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanılıyor.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesinin araştırmasına göre, kullanıcıların yüzde 61’i yapay zekâ tarafından oluşturulmuş görsellerin gerçek olup olmadığını anlayabiliyor. Ortalama 10 kullanıcıdan 4’ü yapay zekâyla oluşturulan içerikleri gerçek zannediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab, kullanıcılara “deepfake” içerikleri anlayabilmeleri için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Yüksek kaliteli deepfake manipülasyonları neredeyse her zaman yüz değişikliklerine odaklanır. Yüze, yanaklara ve alın bölgesine dikkat edin. Cilt fazla pürüzsüz mü yoksa fazla kırışık mı görünüyor? Cildin yaşlılığı, saç ve gözlerin yaşlılığı ile uyumlu mu? Deepfake videolarda bu özellikler uyumsuz olabilir.

Gözlere ve kaşlara dikkat edin. Deepfake’ler, bir sahnenin doğal fiziğini tam olarak temsil edemeyebilir.

Gözlüklerde herhangi bir parlama var mı? Kişi hareket ettiğinde parlamanın açısı değişiyor mu? Deepfake içerikler aydınlatmanın doğal fiziğini tam olarak temsil edemeyebilir.

Deepfake içeriklerde bir bıyık, favori veya sakal eklenebilir ya da çıkarılabilir. Bu içerikler yüz kılı değişikliklerini tamamen doğal hale getirmekte başarısız olabilir.

YAPAY ZEKA GÖRSELLERİNİ AYIRT EDEMİYORUZ

Ayrıca kişinin yeterince mi yoksa fazla mı göz kırptığına odaklanın. Dudak hareketlerinin doğal olup olmadığına da dikkat edin.