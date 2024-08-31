CIA'den Kapadokya paylaşımı! Fotoğrafı gören aynı soruyu soruyor

ABD'nin istihbarat servisi CIA'in resmi sosyal medya hesabından Kapadokya fotoğrafı paylaşıldı. Bu kare kısa sürede gündem olurken kullanıcılar "Neden?" sorusunu sordu.

Amerikan istihbarat servisi CIA tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı günü dikkat çeken bir paylaşım yayınlandı. Servisin resmi Instagram hesabından Kapadokya'nın fotoğrafı paylaşıldı.

CIA PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN NOT

Peribacalarının yer aldığı kareye ise "Türkiye'nin Kapadokya bölgesindeki bu "Peri Bacaları" (aynı zamanda Kapadokya, çadır kayaları veya toprak piramitleri olarak da adlandırılır), 40 m'ye (130 ft) kadar yüksekliğe ulaşabilir ve oluşturulması yüzyıllar alabilir." notu düşüldü.

KAPADOKYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma kimse akıl sır erdiremezken, kullanıcılar da fotoğrafın altına yorum yaptı. Bazıları "Neden şimdi bu fotoğraf?" derken bazıları da "Amerikalının vardır yine bir planı" ifadelerini kullandı.

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AK PARTİLİ İSİMDEN CIA TEPKİSİ

Eski AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ey CIA, Eşsiz güzelliklerin diyarı, dünyada bir benzeri olmayan Kapadokya’da Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağımızdan başka bayrak dalgalanmadı, dalgalanmaz..." dedi.