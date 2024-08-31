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Babasını öldürüp teslim oldu! Sebebi tüyler ürpertti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu. Şahıs ifadesinde babasının üvey kız kardeşini istismar ettiğini söyledi.

Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen Mehmet Emin U. (25), babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Babasını öldürüp teslim oldu! Sebebi tüyler ürpertti - 1. Resim

İSTİSMAR İDDİASINDA BULUNDU

Adrese giden ekipler, baba Ahmet U'yu (62) göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu. Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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