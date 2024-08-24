Instagram yeniden kapatılacak mı? Bakan Tunç 'eğer bu adımlar atılmazsa' diyerek açıkladı

Instagramın yeniden kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili iddialar tartışma konusu oldu. Türkiye'nin şartlarına uyulmadığı takdirde Instagram'a kademeli bir ceza verileceğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı özel bir televizyon kanalında geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2 paylaşımını silen Instagram'ın yeniden kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili soruları cevapladı.

Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda katalog suçlar çerçevesinde engellenmesi ve yapılan toplantılar sonrası açılmasını değerlendiren Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"MAHKEME KARARINI UYGULAMASI LAZIM"

"(Instagram'da) Burada bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor.

Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım.

"BU ADIMLAR ATILMAZSA..."

Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar.

Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz."