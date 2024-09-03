14 gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran dağ taş demeden aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 günden beri kayıp olan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin, her yerde aranıyor. Amcası çapraz sorguda şüpheli ifadeler verince tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ile suçlanıyor. Yetkililer ise dağ taş demeden arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kayıp olayına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı, işte detaylar...

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran’ın amcası olan S.G’nin Ankara’dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapıldı.

Fotoğraftaki Narin'in amcası

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.

Sorgusunun ardından tutuklanan S.G. cezaevine gönderildi. Tutuklanma sebebi olarak da “kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçları gösterildi. Savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Kayıp olayına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. S.G’nin aracından alınan DNA örnekleri, Narin’in kıyafetlerindekilerle eşleşmişti.

BAKAN TUNÇ: DAĞ TAŞ ARANIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Abisi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı. Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması.