Narin'den gelen acı haber herkesi yıktı! Ünlü isimlerden tepki yağdı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye aldığı acı haberle yıkılırken ünlü isimler de yaptıkları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdiler.

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narin Güran hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Tüm Türkiye gelen acı haberle yıkılırken ünlü isimlerden de yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Demet Akalın: “Allah belanızı versin. Gitti gül yüzlü güzel kız! Korktu mu acı mı çekti! İçim titriyor.”

Armağan Çağlayan: “Çok üzgün ve öfkeliyim… Melek kız, umarım göklerde çok çok mutlu olursun.”

Ümit Erdim: “Narin gitti. Yine bağırdık çağırdık lanetledik. Bir küçücük çocuk daha gitti. Koruyamıyoruz. Olmuyor. Bazı problemler var. Ahlaksızlık var. Sevgisizlik var. Aile, akraba vahşeti var. Ne ararsan var! Yazık.”