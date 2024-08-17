Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Fenerbahçe’ sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Yarışmanın son bölümüne katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a sorulan 'Fenerbahçe' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak yarışmaya katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a sorulan 'Fenerbahçe' sorusu sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan soru şu şekilde: ‘Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir?’

Şıklar da ise, (A-Sevgi ve bağlılık) - (B-Dayanışma ve dostluk) - (C-Sabır ve bilgelik) - (D-Gıpta ve kıskançlık) yer aldı.

Joker hakkı kalmayan yarışmacı soru karşısında "A-Sevgi ve bağlılık" cevabını verdi. Cevap yanlış çıktı. Doğru cevap ise D şıkkı "Gıpta ve kıskançlık" oldu.

Yanlış cevap veren yarışmacı Yasin Pehlivan, 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.