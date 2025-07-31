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Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu: "Annesinin kopyası"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı&#039;nın son hali olay oldu: &quot;Annesinin kopyası&quot;
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in gözlerden uzak büyüttükleri kızları Nazlı Bilginer, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Nazlı’ya beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer, uzun süredir kameralardan uzak, sade bir hayat sürüyordu.

Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu:

Ancak geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte gittiği Sıla konserinde objektiflere yansıyan Nazlı, sosyal medyada gündeme oturdu.

Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu:

ANNESİNE BENZETİLDİ

Güzelliği ve duru haliyle dikkat çeken Nazlı Bilginer, özellikle annesi Aşkın Nur Yengi’ye olan benzerliğiyle öne çıktı.

Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu:

Sosyal medya kullanıcıları, genç kız için “Annesinin kopyası”, “Duru bir güzelliği var” ve “Maşallah, çok samimi ve içten bir kız” gibi yorumlar yaptı.

Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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