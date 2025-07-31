Yıllardır gözlerden uzaktaydı… Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızları Nazlı'nın son hali olay oldu: "Annesinin kopyası"
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in gözlerden uzak büyüttükleri kızları Nazlı Bilginer, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Nazlı’ya beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer, uzun süredir kameralardan uzak, sade bir hayat sürüyordu.
Ancak geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte gittiği Sıla konserinde objektiflere yansıyan Nazlı, sosyal medyada gündeme oturdu.
ANNESİNE BENZETİLDİ
Güzelliği ve duru haliyle dikkat çeken Nazlı Bilginer, özellikle annesi Aşkın Nur Yengi’ye olan benzerliğiyle öne çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, genç kız için “Annesinin kopyası”, “Duru bir güzelliği var” ve “Maşallah, çok samimi ve içten bir kız” gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız