Tesla ikinci beynini kaybetti! İstifa şirketin en tepesinden geldi

Elon Musk’ın her fırsatta en az kendisi kadar sıradışı olduğunu söylediği ve en güvendiği isimlerden biri olarak gösterilen üst düzey yönetici Omead Afshar, Tesla’dan ayrıldı. Avrupa ve Kuzey Amerika satışları ve üretim faaliyetlerinden sorumlu olan Afshar’ın ayrılığı, şirketin küresel talepteki düşüşünün üstüne gelmesi Tesla’yı daha da zorlayacak mı?

Elon Musk’ın uzun süredir en güvendiği isimlerden biri olan ve şirketin üst düzey yöneticileri arasında bulunan Omead Afshar, Tesla’dan ayrıldı. Bu gelişme, şirketin küresel talepteki düşüş ve artan rekabetle mücadele ettiği bir döneme denk gelmesi ise soru işaretlerini arttırdı.

Afshar, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki satış ve üretim faaliyetlerinden sorumlu yönetici olarak ön plana çıkarken, Tesla’nın üretim süreçlerinde kritik projeleri yöneten isim olarak anılmıştı.

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Reuters kaynaklı habere göre; Afshar’ın ayrılış nedeni hakkında şimdilik net bir bilgi yok fakat son dönemde Tesla’nın özellikle Avrupa pazarında satış düşüşleri yaşadığı ve bu baskının şirket içinde strese neden olduğu biliniyor. Ayrıca şirketin araç yelpazesi eskirken, rakip firmalar daha uygun fiyatlı modellerle pazarı zorlamaya başladı. Bu süreçte Elon Musk’ın dikkatini giderek daha fazla politik meselelere, özellikle Washington’daki faaliyetlere yöneltmesi, Tesla'dan uzaklaşması endişelerini artırıyor.

BİR AYRILIK DAHA

Afshar'ın ayrılığına ek olarak, Tesla'nın Kuzey Amerika İnsan Kaynakları Direktörü Jenna Ferrua’nın da şirketten ayrıldığı doğrulandı. İkilinin uzun süredir birlikte çalıştığı ve Ferrua’nın doğrudan Afshar’a danışmanlık yaptığı ifade ediliyor.

Bu üst düzey ayrılıklar, şirketin liderlik yapısında yeni bir dönemin de sinyallerini veriyor.