Çinliler atağa kalktı! Elon Musk'ın Tesla Model Y'sine 4 güçlü rakip

ABD’li otomotiv üreticisi Tesla, Avrupa pazarında, düşen satış grafikleriyle boğuşurken en büyük pazarı olarak kabul edilen Çin’de rekabet konusunda zorlanmaya başladı. Markanın en çok tutulan Model Y versiyonu, 4 hafta içinde 4 iddialı rakiple karşı karşıya kalacak: Xiaomi YU7, Xpeng G7, Nio L90 ve Li Auto i8…

Çin otomotiv pazarı, Tesla Model Y'nin hegemonyasını sarsmaya hazırlanan dört yeni elektrikli SUV modeliyle hareketleniyor. Geçen yıl Çin'de 480.309 adetle en çok satan otomobil olan Tesla Model Y, bu yıl Ocak ayında güncellenmiş versiyonunun piyasaya sürülmesine rağmen pazar payında %24 düşüş gösterdi. Bu çöküş, artan rekabetle birlikte yeni Çinli rakiplerin pazara girmesiyle daha da hararetleniyor. Bu hafta itibarıyla başlayarak önümüzdeki dört hafta içinde, Tesla Model Y'ye doğrudan rakip olacak dört yeni Çinli SUV piyasaya sürülecek.

Xiaomi YU7

TEKNOLOJİ DEVİ SAHAYA İNDİ: XIAOMI YU7

26 Haziran'da piyasaya çıkacak olan Xiaomi YU7, Model Y'nin en ciddi rakiplerinden biri olarak konumlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, YU7'nin Model Y'den çok daha iyi özelliklere sahip olduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 3 metre dingil mesafesine sahip YU7, 760 km CLTC menzili ve 508 kW'a kadar motor gücü sunacak. 800V şarj özelliğiyle 12 dakikada %10'dan %80'e şarj olabilen aracın fiyatının yaklaşık 34.900 USD olması bekleniyor.

Xpeng G7

SATIŞ REKORUYLA BAŞLANGIÇ YAPTI: XPENG G7

Volkswagen destekli Xpeng'den gelen G7 SUV, Temmuz ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek. Ön siparişlerde 46 dakikada 10.000 rezervasyon alan G7, 4892 mm uzunluğa ve 2890 mm dingil mesafesine sahip orta-büyük sınıfta yer alan bir model. Arkadan çekişli olan G7, 218 kW (292 hp) tek elektrik motoruyla ve iki farklı LFP batarya seçeneğiyle (68.5 kWh ve 80.8 kWh) sunulacak. CLTC menzili jant boyutuna göre 602 km ile 702 km arasında değişiyor. Ön satış fiyatı 32.500 USD seviyesindeydi.

Nio L90

BÜYÜKLERİN MASASINA GÖZ DİKTİ: NIO L90

Şanghay merkezli Nio'nun giriş seviyesi markası Onvo'nun ikinci aracı olan Onvo L90, Temmuz ayının ikinci haftasında piyasaya sürülecek. Altı veya yedi koltuklu büyük bir SUV olan L90, gelecekteki 7 koltuklu Model Y ve Li Auto Li L9 gibi modellere rakip olmayı hedefliyor. Onvo'nun ilk modeli L60'ın satışları beklentilerin altında kalsa da, şirket L90 ile yeni bir çıkış arıyor.

Li Onvo i8

5C HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR: LI I8

Son olarak, Temmuz ayının üçüncü haftasında Li Auto'nun tamamen elektrikli SUV'si i8 piyasaya sürülecek. Şirketin Mart 2024'te piyasaya sürülen Li Mega MPV'den sonraki ikinci tamamen elektrikli modeli olacak i8, dört tekerlekten çekişli (AWD) olacak ve toplam 400 kW (536 hp) güce sahip iki elektrik motoruyla gelecek. 5C hızlı şarj özelliğine sahip bir NMC batarya ile donatılacak.



Çin'deki bu agresif rekabet ortamında Tesla Model Y'nin RWD versiyonu 36.740 USD'den başlıyor ve 593 km CLTC menzili sunuyor. Tesla'nın Çin'de 2025'in son çeyreğinde 6 veya 7 koltuklu, daha uzun dingil mesafesine sahip bir Model Y versiyonu piyasaya sürmesi bekleniyor…