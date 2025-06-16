Tesla katili geliyor! Elon Musk şaşkına dönecek... Xiaomi YU7 fiyatıyla şaşırttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi CEO’su Lei Jun, merakla beklenen Xiaomi YU7 SUV modelinin resmi satışı için Haziran sonunu işaret etti. Tanıtım etkinliğinde ayrıca, Xuanjie O1 çipiyle donatılan tablet modeli Xiaomi Pad 7S Pro ve çeşitli yeni ürünler de sahne alacak. Xiaomi daha ikinci araç modelinde kendi çiplerini kullanarak rakiplerine gözdağı mı veriyor? İşte cevapları...

Xiaomi’nin SUV pazarındaki ikinci adımı olan YU7, markanın ilk aracı SU7 ile aynı tasarım dilini paylaşıyor. “Su damlası” formundaki ön aydınlatma grubu, arka tarafta ise boydan boya ışık şeridine benzer stop grubu markaya özgü görsel kimliği yansıtan en güçlü detaylar.

YU7, 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip bir model, 3000 mm’lik dingil mesafesiyle üst sınıf SUV segmentine konumlanıyor. Bu ölçülerle Tesla Model Y’ye doğrudan rakip konumunda ama rakiplerine haberin sonunda göz atacağız.

GÜVENLİKTE İLERİ SEVİYE

Xiaomi YU7, gövdesinde kullanılan 2200 MPa ultra yüksek mukavemetli çelik sayesinde çarpışmalarda üstün koruma iddiasında. Ön kapıların yük taşıma kapasitesinde %52,4, arka kapılarda ise %37,6 oranında artış sağlandığı belirtiliyor.

Enerji emilimi ise sırasıyla %40,2 ve %25,4 oranında artırılarak yan darbelere karşı güçlü bir güvenlik bariyeri oluşturulmuş. Bu değerler aracın güvenlik konusundaki mühendisliğinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

ARACI YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Çinli teknoloji devi Xiaomi, YU7 modelini 700 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Drive AGX Thor platformuyla donatılmış.

Standart olarak sunulan LiDAR, 4D milimetre dalga radarı ve yedi adet parlamayı önleyen ultra şeffaf kamera sayesinde ileri seviyede gelişmiş otonom sürüş desteği sunuluyor. Bu sisten Xiaomi ve Huawei’nin ortak geliştirdiği yapay zeka sistemi ile destekleniyor. Bu sistemler sektörde çıtayı temsil eden Tesla’nın otonom becerilerini çok ötesinde yer alıyor.

Özellik Xiaomi YU7 Tesla Model Y Uzunluk 4.999 mm 4.751 mm Genişlik 1.996 mm 1.921 mm Yükseklik 1.600 mm 1.624 mm Dingil Mesafesi 3.000 mm 2.890 mm Maksimum Güç 681 HP (Çift Motorlu) 534 HP (Performance) Maksimum Hız 253 km/s ~250 km/s Menzil 760 – 835 km 455 – 533 km (WLTP) Fiyat (Çin) 34.750 $ ~52.000 $ (Çin)

İç mekânda çift bölgeli surround kokpit tasarımı dikkat çekiyor. 1,1 metrelik Xiaomi Horizon Screen Panoramik Ekran, üç Mini LED panel ile donatılmış. Sürücü ve yolculara beş farklı bilgi ekranını esnek biçimde gösterme imkânı sunan sistem, arka koltuk yolcuları için hareketli bir kontrol ekranıyla da destekleniyor.

Donanım / Teknoloji Detaylar Gövde Dayanımı 2200 MPa çelik, %40 daha iyi enerji emilimi Kapı Yapısı Ön kapı yük taşıma kapasitesi +%52,4, arka kapı +%37,6 Otonom Platform Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS) Sensör ve Kamera Donanımı LiDAR, 4D mmWave radar, 7 ultra şeffaf kamera Yapay Zeka Xiaomi & Huawei ortak yapımı sistem

PERFORMANS VE MENZİL

YU7, hem tek motorlu hem de çift motorlu konfigürasyonlarla satışa sunulacak. Çift motorlu versiyonda 508 kW - 681 HP güç üreten sistem, azami 253 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca SU7 modelinde kullanılan dört tekerlekten çekişli düşük güçlü bir versiyon da ilerinde ürün gamında yer alacak.

Pil tarafında ise CATL imzalı NMC ve LFP batarya seçenekleri sunulacak. Standart versiyon 835 km, Pro versiyon 770 km, Max versiyon ise 760 km menzil söz konusu. Versiyon yükseldikçe menzilin düşmesi ise artan gücün bataryaya yansıması. Söz konusu versiyonlarda sırasıyla 96,3 kWh ve 101,7 kWh kapasiteli batarya paketleri yer alacak.

İŞTE XIAOMI YU7'NİN FİYATI

Çin’de 34.750 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulması beklenen Xiaomi YU7, geniş iç hacmi, yüksek performansı ve menzil seçenekleriyle Tesla Model Y’ye doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

Tesla Model Y

Teknik, teknolojik ve güvenlik standartları Amerikalı üreticinin oldukça önünde yer alsa da Xiaomi, Çin pazarının en iddialı modelleri BYD Tang, NIO ES7, XPeng G6, Zeekr X ve Zeekr 001 FR gibi SUV’lere de ezici bir rakip gözüyle bakılıyor.